Na prodnatem delu ob reki Tolminki našli truplo pogrešanega

Včeraj ob 21.57 uri, so bili policisti OKC PU Nova Gorica s strani občana obveščeni, da svojci pogrešajo moškega (doma z območja UE Celje) in naj bi se po takratnih informacijah nahajal na območju doline reke Tolminke med Zatolminom in Pologom (Občina Tolmin). Takoj po prijavi so policisti PP Tolmin začeli z zbiranjem obvestil in izvajati druge aktivnosti, da bi našli pogrešano osebo.



»Pri iskanju pogrešanega so se tolminskim policistom in policistom gorske policijske enote PU Nova Gorica pridružili tudi gorski reševalci GRS Tolmin (8 članov), ki so danes, 19. oktobra nekaj minut po polnoči, v bližini reke Tolminke našli mrtvo osebo. V nadaljevanju identifikacijskega postopka je bila potrjena tudi njegova identiteta, in sicer je bilo ugotovljeno in potrjeno, da gre za pogrešanega 55-letnega moškega z območja UE Celje. Z zbranimi obvestili in ogledom kraja dogodka je bilo ugotovljeno, da se je omenjeni moški včeraj ob 16.30 uri odpravil od stanovanjske hiše na območju naselja Čadrg in odšel v smeri brvi čez reko Tolminko, kjer je v bližini imel parkiran osebni avtomobil. Pri hoji po zelo strmem odseku steze navzdol približno 150 metrov pred brvjo, mu je na spolzkem delu steze razmočena zemlja, prekrita z listjem in prepredena s koreninami) zdrsnilo. Posledično je 55-letnik omahnil na strm prepadni del pod stezo, po katerem je po približno 50 metrih drsenja in padanja po strmem pobočju pristal na prodnatem delu ob reki Tolminki, nedaleč stran od njegovega avtomobila. Na kraju je omenjeni moški podlegel telesnim poškodbam. Zaradi nedostopnosti terena so člani GRS Tolmin pokojnega prenesli do cestne komunikacije v bližini omenjenega avtomobila,« so o iskanju sporočili policisti.



Na kraju je zdravnik ZD Tolmin lahko le potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O tragičnem dogodku na Tolminskem je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe . Policisti PP Tolmin bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.