Na prireditvi se je steplo več oseb, trije so jo skupili

Brežiške policiste so v noči na nedeljo poklicali na pomoč s prireditvenega prostora v Hrastju pri Cerkljah, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Takoj so se odzvali in vzpostavili javni red in mir.

»Ugotovili so identiteto petih vpletenih oseb, ki so bili pod vplivom alkohola, trem udeležencem pretepa so reševalci nudili prvo pomoč. Zoper 20-letnega kršitelja so policisti uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin,« sporoča Alenka Drenik s PU Novo mesto

Na podlagi ugotovitev bodo zoper osumljence oziroma kršitelje ustrezno ukrepali.