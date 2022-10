Na primorski avtocesti zadet peljal v napačno smer in trčil v policista

V ponedeljek okoli 15. ure so policisti prejeli obvestilo o nezanesljivi vožnji voznika vozila znamke BMW. Policisti so kmalu za tem vozilo opazili na primorski avtocesti in ga ustavili na priključku Brezovica v smeri Vrhnike. Voznik vozila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, je pred izvedbo postopka s kraja odpeljal naprej po primorski avtocesti v smeri Vrhnike. Policista sta zapeljala za njim, nato pa ob zastoju na avtocesti zapeljala na odstavni pas, v tistem trenutku je v nasportni smeri po odstavnem pasu avtoceste v smeri Ljubljana pripeljal 38-letnik. Da bi preprečila trčenja, sta policista zapeljala na travnato površino ob avtocesti, a kljub temu je med vozili prišlo do trčenja, so sporočili s PU Ljubljana.

V trčenju sta bila policista lažje poškodovana in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC Ljubljana. 38- letni voznik, ki ni bil poškodovan, je bil pridržan, saj je bil opravljen hitri test na prepovedane droge pozitiven, prav tako pa je bil odrejen še strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti drog v krvi.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.