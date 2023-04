Na primorski avtocesti v naletu trčili vozili, gneča v obe smeri (FOTO)

Danes ob 15.31 sta na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, v smeri Ljubljane, v naletu trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stara Vrhnika in GB Ljubljana so odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, prenesli poškodovano osebo iz vozila do reševalnega vozila ter umaknili vozili na odstavni pas, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Tako so obtičali v koloni vozil. FOTO: R. S.