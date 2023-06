Na primorski avtocesti trčila štiri osebna vozila

Ob 17.53 so na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica v smeri Ljubljane trčila štiri osebna vozila. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, pregledali udeležena vozila, odklopili akumulator, posuli po cestišču razlitih motornih tekočinah z vpojnim sredstvom in očistili vozišče ter eno vozilo s tehničnim posegom umaknili na odstavni pas. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.