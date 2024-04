Na Primorskem ukradli prestižni nemški vozili: velika verjetnost, da so uporabili rezervni ključ

Na Primorskem so v soboto in nedeljo ukradli tri osebna vozila višjega cenovnega razreda. Kriminalisti intenzivno preverjajo okoliščine tatvin, obstaja namreč velika verjetnost, da so bila vozila odpeljana z drugim kontaktnim ključem, saj so kupci ob nakupu rabljenih vozil prejeli zgolj en kontaktni ključ, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V soboto popoldne je nekdo v Piranu ukradel avtomobil audi Q2, ki je bil parkiran pri šoli. V soboto zvečer je v Kopru nekdo ukradel avtomobil znamke BMW, ki je bil parkiran pred trgovino v Kopru, prijaviteljica pa je imela ključ vozila pri sebi.

V nedeljo zjutraj pa so bili koprski policisti obveščeni o tatvini osebnega avtomobila znamke BMW v Divači. Vozilo sicer ni vozno, nima pokrova motorja in vetrobranskega stekla, so sporočili s policije.

Kriminalisti intenzivno preverjajo okoliščine izvršenih tatvin, saj so v dveh primerih ugotovili, da ne gre za t. i. klasične tatvine osebnih vozil.