Na primorki zagorel tovornjak z dragocenim tovorom (FOTO)

Danes ob 8.41 je na avtocesti od Vrhnika–Logatec, občina Vrhnika, gorelo tovorno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Vozniku je požar uspelo pogasiti še pred prihodom gasilcev.

Gasilci GB Ljubljana, PGD Verd, Vrhnika, Stara Vrhnika in Dolnji Logatec so zavarovali kraj dogodka, pregledali okolico, očistili razlite motorne tekočine in iz rezervoarja prečrpali okoli 120 litrov goriva.