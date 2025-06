Na primorki podrl pokončno signalizacijo. Seveda je bil pod vplivom

Ob 08.10 smo bili obveščeni, da je na avtocesti med Kozino in Divačo po voznem pasu razmetana prometna signalizacija. Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je 36-letni Ljubljančan vozil osebni avtomobil po avtocesti iz smeri Kozine proti Divači, kjer ni vozil po sredini voznega pasu in je zapeljal v zaporo, kjer je podrl več pokončne signalizacije.

Seveda je bil pod vplivom

Vozniku so policisti odredili alkotest, ki je pokazal 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, zanj bo podan obdolžilni predlog.

37-letni nemški državljan izgubil oblast nad motorjem

OKC je ob 14.50 sežanske policiste napotil proti Štanjelu, kjer je prišlo do prometne nesreče z udeležbo motorista. Policisti so na kraju samem ugotovili, da je v prometni nesreči samoudeležen 37-letni nemški državljan, ki je vozil motorno kolo iz smeri Branika proti Štanjelu in v ostrem levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se z njim prevrnil (zdrsnil) na tla. Pri padcu je utrpel lažje poškodbe rame in so ga po zdravniški oskrbi na kraju dogodka reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico Šempeter. Vozniku bo zaradi neprilagojene hitrosti izdan plačilni nalog.