Vse stoji: severna ljubljanska obvoznica zaprta, počilo tudi na primorski avtocesti

Severna ljubljanska obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Tomačevo proti Zadobrovi. Nastaja zastoj. Obvoz je možen skozi mesto oziroma preko krožišča Tomačevo.

Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Brezovico proti Kopru zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po enem pasu. Nastaja daljši zastoj: na južni ljubljanski obvoznici sega do razcepa Malence in na zahodni ljubljanski obvoznici do Brda, poroča prometno-informacijski center.

Tudi drugje po državi nastajajo zastoji:

Na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje do Barja.

Na severni ljubljanski obvoznici od krožišča Tomačevo proti razcepu Zadobrova.

Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki.

Na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani na posameznih odsekih in naprej na južni ljubljanski obvoznici proti Rudniku. Zamuda 40 minut.

Na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju, zamuda 25 minut; proti Ljubljani, zamuda 15 minut.