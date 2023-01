Na prehodu zbil peški, ena huje poškodovana

V ponedeljek okoli 6.30 je na Kamnikarjevi ulici na Lavrici prišlo do prometne nesreče, v kateri so bili udeleženi voznik osebnega vozila in peški.

Nesrečo je povzročil voznik, ki je pri zavijanju v križišču izsilil prednost peškama, ki sta šli čez prehod za pešce. V trčenju se je ena peška lažje, druga pa huje poškodovala.

Policisti še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.