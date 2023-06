Na prehodu za pešce zbila peško in jo hudo poškodovala

Blejski policisti so bili včeraj okoli 9.10 obveščeni o prometni nesreči, v kateri 44-letna voznica avtomobila, ni pustila prednosti peški na prehodu za pešce in trčila vanjo.

Peška je bila hudo telesno poškodovana. Na kraju ji je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in za voznico vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.