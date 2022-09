Na prehodu za pešce zbila 87-letno peško

V sredo dopoldan, okoli 9.30,je na Rozmanovi ulici Rozmanovi ulici v Novem mestu prišlo do nesreče. Na prehodu za pešce je bila povožena starejša občanka.

Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 59-letna voznica osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčila v 87-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto.

Poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.