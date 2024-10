Na prehodu za pešce trčil v 11-letno deklico, ki je pravilno prečkala cesto

Črnomaljski policisti so bili v ponedeljek, malo po 8. uri, obveščeni o poškodovani peški v Črnomlju, poroča novomeška policijska uprava. Možje v modre so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 73-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v 11-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto.

Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.