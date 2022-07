78-letnica na označenem prehodu čez cesto zbila tri peške

V nedeljo okoli 9. ure se je v Portorožu zgodila huda prometna nesreča. 78-letna voznica je pripeljala do prehoda za pešce, kjer je pred njo ustavil voznik zaradi pešcev. Voznica ni mogla pravočasno ustaviti, zato je zavila v desno in pri tem oplazila vozilo pred seboj, zapeljala na pločnik, v prometni znak in v drog javne razsvetljave ter zbila še tri peške. Vse tri so poškodovane odpeljali v SB Izola.

Povzročiteljici nesreče je bil odrejen strokovni pregled, poroča PU Koper.