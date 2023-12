Na prehodu trčila v mladoletnico, ki je pravilno prečkala cesto

V torek nekaj pred 20. uro je na Seidlovi cesti 45-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v mladoletnico, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli na kraju nesreče. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, smo izvedeli.

Kot je pojasnila Alenka Drenik Rangus, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto, je v zadnjih desetih letih na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 15 pešcev. V petih nesrečah so bili pešci tudi povzročitelji nesreč. Skupaj se jih je hudo poškodovalo 95, 320 pa jih je utrpelo lažje poškodbe.

Zgledno sta poskrbela za svojo vidnost in varnost. FOTO: PU Novo mesto

»Pešci so v tem letnem času, ko je temni del dneva daljši, pogostejše so tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Svetujemo jim, da nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa. Pri prečkanju ceste na prehodih naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo ti glede na stanje vozišča lahko vozilo varno ustavili pred prehodom,« je opozorila med drugim.

Kot je pojasnila, so konec oktobra v enotedenski nacionalni preventivni akciji za večjo varnost pešcev ugotovili 110 kršitev pešcev. »Med delom na terenu pa naši policisti opažajo tudi primere, ko občani zgledno poskrbijo za varno udeležbo v prometu. Gospod in gospa, ki so ju srečali v Posavju, sta poskrbela za svojo vidnost in varnost in seveda tudi za varnost in vidnost svojega pasjega prijatelja,« ju je pohvalila.