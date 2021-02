Na prehodu trčil v pešca (68)

V petek, 29. januarja, okoli 15.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju. Policisti prometne policijske postaje Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 31-letni voznik citroena berlinga na prehodu za pešce trčil v 68-letnika, ki je na prehodu za pešce pravilno prečkal cesto.



Huje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

