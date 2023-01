Na prehodu je zbila tri otroke! Policisti bodo 78-letno voznico ovadili

V soboto okoli 18. ure je na Resljevi ulici v Celju 78-letna voznica povzročila hudo prometno nesrečo in povozila tri otroke. Vozila je iz smeri Bežigrajske proti Mariborski cesti in na prehodu za pešce trčila v tri otroke, ki so prehod pravilno prečkali. V trčenju se je huje poškodoval 8-letni fant, lažje pa peški, stari 14 let.

»Voznico, ki ni vozila s takšno hitrostjo, da bi lahko pred prehodom za pešce varno ustavila, bomo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje.

Pijani za volan

Minuli konec tedna se je zgodilo tudi več nesreč, ki so jih povzročili pijani vozniki. O treh so poročali s Policijske uprave Novo mesto: v soboto okoli 17. ure je na avtocesti pri izvozu za Smednik v smeri proti Ljubljani 28-letni voznik osebnega avtomobila iz Velike Britanije zaradi

neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v prometno signalizacijo in zapeljal na brežino, tam je z vozilom obstal. Preizkus je pokazal 0,57 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznika so oglobili. Trebanjski policisti so v soboto zvečer odhiteli na območje Biča, kjer je 63-letni voznik golfa na parkirnem prostoru zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v dve parkirani priklopni vozili. Povzročitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,43 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in ga oglobili. V noči na nedeljo je na območju Drče v Novem mestu 30-letni voznik avta zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,34 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. »Izdali so mu plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog,« smo izvedeli.

Več voznikov je pregloboko pogledalo v kozarec.

V nedeljo okoli 20. ure je na cesti med Vnanjimi in Notranjimi Goricami počilo med tremi osebnimi vozili. Nesreča se je zgodila, ker je voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozili, ki sta pripeljali nasproti. Med intervencijo je bil upočasnjen železniški promet v okolici cestnega prehoda. Po poročanju republiškega centra za obveščanje se je en udeleženec lažje ranil, se je pa kmalu izkazalo, da je bil kriv alkohol, preizkus je pri povzročitelju pokazal 0,71 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje.