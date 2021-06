Na prehitevalnem pasu avtoceste menjaval pnevmatiko

V petek je več voznikov poklicalo OKC Celje in opozorilo na nevarno početje voznika na avtocesti, ki je vozilo ustavil na prehitevalnem pasu.



»Policista, ki sta odšla na kraj, sta videla, da je na avtocesti pred izvozom Šempeter, v smeri proti Ljubljani, avstrijski voznik na prehitevalnem pasu na vozilu menjeval pnevmatiko, pri čemer je obstajala velika nevarnost naleta. Policista sta kraj ustavitve vozila na prehitevalnem pasu ustrezno zavarovala ter poskrbela za takojšnjo odstranitev vozila in voznika s prehitevalnega pasu, saj je njegovo početje predstavljalo veliko nevarnost za njegovo življenje in nastanek prometne nesreče, še posebej zaradi specifičnosti odvijanja prometa na avtocesti, kjer vozila dosegajo velike hitrosti, promet pa je bil zaradi popoldanske prometne konice izredno gost,« poroča Milena Trbulin s PU Celje.



Vse voznike opozarjajo, da so tovrstna ravnanja nesprejemljiva, saj predstavljajo resno nevarnost in tveganje za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu na avtocesti.

