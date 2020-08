Na poti na Triglav zgrmela v globel in nezavestna obležala

Na območju Gorenjske je ekipa za helikoptersko reševanje z vojaškim helikopterjem v četrtek reševala dvakrat. Najprej opoldne na zahtevni Bambergovi poti proti Triglavu, kjer je planinka po zdrsu padla okoli deset metrov globoko.



Ob najdbi je bila v nezavesti. Prepeljali so jo v zdravstveno ustanovo.



Na območju Ratitovca pa so planinca reševali zaradi bolezenskega stanja.



Kranjski policisti planince pozivajo k odgovornemu obisku gora in upoštevanju osnovnih pravil gorništva. »Vsak mora skrbeti za lastno varnost in ravnati tako, da ne ogroža drugih. Na področje varnosti sodijo tudi načrtovanje ture, oprema, vreme, znanje, izkušnje, predvidevanja, fizična pripravljenost, zdravstveno stanje in seveda odgovornost, brez katere naj nihče ne hodi v gore,« so zapisali pri kranjski policijski upravi in planincem zaželeli varen vikend.