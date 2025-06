Na poti na Snežnik: Ljubljančana s štirikolesnikom iskala gorska reševalna

Na nedeljsko popoldne so bili na PU Koper obveščeni, da je na poti na Snežnik nekdo s štirikolesnikom zapeljal s ceste in se poškodoval.

»Na kraj so odšli gorski reševalci, ki so poškodovanega našli po eni uri iskanja. Na kraj so odšli tudi reševalci. Policisti so na kraju ugotovili, da je bil v prometni nesreči udeležen 55-letnik iz Ljubljane, ki je s štirikolesnikom vozil po makadamski cesti od Mašuna proti Sviščakom. Približno 4 km pred Sviščaki je z vozilom zapeljal v desno in se zvrnil v prepad pod cesto. Helikopter je poškodovanega voznika odpeljal v UKC Ljubljana, zadevo policisti obravnavajo kot prometno nesrečo 3. kategorije s samoudeležbo,« sporočajo s omenjene policisjke uprave.