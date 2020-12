Na poti na Golovec napad trojice neznancev

Policisti so bili v sredo obveščeni o dveh roparskih tatvinah. Ena je bila izvršena ponoči v Grosupljem. Trije zamaskiranci so vdrli v stanovanjske prostore ter lastniku odtujili nekaj sto evrov gotovine in mobilni telefon.



V drugem primeru so trije neznanci obstopili dva moška na poti na Golovec, jima zagrozili in od njiju zahtevali denar. Enega so porinili, da je padel po tleh, nato pa so jima odtujili nekaj deset evrov gotovine in mobilni telefon. Gre za moške, stare okoli 19 let, oblečene v črne puhovke s kapuco. Policisti zadevo preiskujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.