Na poroko kar z ilegalci v prtljažniku

Za rešetke, ne v Benetke

106 ilegalcev so tistega dne prijeli na območju PU Novo mesto.

Upoštevali so, da obtoženi skrbi za mamo in brata, ki sta invalida.

Benetke bodo zaljubljenca še malo počakale. FOTO: Marko Feist

Pred sedmimi meseci, natančneje 6. avgusta, so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto samo v enem dnevu prijeli kar 106 ilegalcev. Od tega se jih je šest prevažalo v osebnem avtu citroën C4 poljskih registrskih tablic. Voznik in sopotnica sta jih skrila celo v prtljažnik, avto je namreč registriran le za pet oseb.Ko so jih policisti tisto popoldne ustavili na območju Vrčic, sta hitela razlagati, da se peljeta v Benetke, kjer se želita poročiti. No, namene o poroki sta morala začasno odložiti, saj sta oba pristala v priporu. A kljub temu sta si hotela obljubiti večno zvestobo. Tako sta si zaželela nekoliko manj romantično izvedbo, in sicer da ju kar v priporu poroči konzul. Zdaj je zoper voznika, gre za 37-letnega Ukrajinca, ki začasno živi na Poljskem, postopek na sodišču zaključen. Na predobravnavnem naroku je krivdo priznal in vse prevzel nase, saj njegova bodoča žena menda ni nič vedela, kaj se dogaja v avtu, v katerem naj bi namreč spala.Sprva je bil Ukrajinec obsojen na leto in pol zapora in stransko denarno kazen 8000 evrov, za pet let pa bi bil tudi izgnan iz naše države, seveda ko bo odslužil kazen. A se je njegov zagovornik na sodbo v delu o denarni kazni pritožil. S tožilstvom je zdaj dosegel dogovor o nižji denarni kazni, tako mora plačati 2000 evrov, kar je že storil. Višina zaporne kazni pa ostaja enaka. Naj omenimo, da sicer kazenski zakonik za tovrstno dejanje predvideva vsaj tri leta zapora. Po spremenjeni zakonodaji je za tovrstno kaznivo dejanje zagrožena višja kazen, torej od 3 do 10 let zapora, za hujše primere, ko je na primer ogroženo življenje ljudi, ki jih prevaža, pa celo do 15 let.Ukrajincu je bila izrečena občutno nižja kazen od zagrožene, sodišče je namreč upoštevalo nekaj olajševalnih okoliščin, predvsem dejstvo, da sta mama in brat obtoženega invalida, ki se nista zmožna preživljati sama, ampak ju preživlja prav obtoženi. Ta je zaposlen, prejema 1200 evrov plače, a očitno bi s prevozom ilegalcev dobro zaslužil.Prebežniki so morali za organiziran prevoz iz Bosne prek Hrvaške in Slovenije v Italijo plačati vsak od 1200 do 1350 evrov, del bi dobil tudi prevoznik, ki so ga prijeli v Beli krajini. Ta je ilegalce prevzel na naši strani meje, ko jih je nekdo zunaj uradnega mejnega prehoda prek reke Kolpe spravil s Hrvaške v Slovenijo. Pavlo je s partnerico, s katero ima menda še zdaj resne namene o poroki, peljal tri Pakistance in tri Afganistance.