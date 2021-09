Na pomurski avtocesti z avtom na streho, tri osebe poškodovane (FOTO)

Potniki v avtomobilu so imeli kar nekaj sreče. FOTO: Pgd Murska Sobota

Uprava RS za zaščito in reševanje je popoldan poročala, da se je na pomurski avtocesti, med izvozom Turnišče in razcepom Dolga vas, v smeri Lendave, pripetila hujša prometna nesreča. Ob 13.39 uri je namreč, v bližini naselja Gomilica, občina Turnišče, osebno vozilo trčilo v zaščitno ograjo in se pri tem prevrnilo.Gasilci PGD Murska Sobota in IGE Nafta Lendava so zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, ki so na kraju oskrbeli v nesreči tri poškodovane osebe.