Na pomoč več kot 100 ljudi, tudi psi in helikopter, danes policija sporočila žalostno vest

V soboto smo poročali o iskalni akciji na območju Idrije, ki se je začela v petek. Danes, to je tretji dan iskanja, so iz PU Nova Gorica sporočili, da so pogrešanega 80-letnika našli mrtvega. Policijo so svojci o pogrešanju obvestili v petek ob 19.58. V petek okoli 14. ure se je odpravil od doma, nato pa se domačim ni več oglasil. Stekla je iskalna akcija pod vodstvom PP Idrija. Okrog polnoči je bil na cesti Gore–Jelični Vrh najden njegov osebni avtomobil, on pa ne. Iskalna akcija je bila prekinjena in se je ponovno nadaljevala zjutraj.

V soboto so moškega iskali na širšem območju Jeličnega Vrha, policistom pa so se pridružili gasilci PGD Dole in PGD Idrija, vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zveze vodnikov reševalnih psov Severnoprimorske regije ter gorski reševalci GRS Tolmin (več kot 40 ljudi). Vključen je bil tudi helikopter Letalske policijske enote GPU. A pogrešanega jim ni uspelo najti, zato je bila včeraj popoldne iskalna akcija začasno prekinjena. Danes od 8. ure se je iskanje nadaljevalo na območju Idrije in okolice ter na zahtevnem iz z gozdom poraslem območju Jelični Vrh–Gore–Dole ponovno. Idrijskim policistom so se pridružili policisti Posebne policijske enote PU Nova Gorica, gasilci Gasilske zveze Idrija, vodniki reševalnih psov in gorski reševalci GRS Tolmin (več kot 100 ljudi).

Malo pred 11. uro je bil pogrešanec najden v bližnji okolici Idrije (pri Ljubevču) in ni kazal znakov življenja. Zdravnik ZD Idrija je potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Policisti PP Idrija so glede na ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili.