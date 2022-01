Na pomoč! Ste kje videli Vlasto in njenega otroka? (FOTO)

Policisti PU Ljubljana prosijo za pomoč pri iskanju 37-letne Vlaste Udovič Ahmadi iz Ljubljane ter njenega leto in pol starega otroka.

Zapisali so, da je Vlasta visoka okoli 170 cm in je srednje postave. Ima temno rjave, rdečkaste lase, segajoče do ramen, in rjave oči. Nazadnje je bila oblečena v črno bundo, segajočo do bokov, ter črne, oprijete kavbojke ter obuta v črne čevlje (gležnjarje). Od doma je odšla z leto in pol starim sinom. Nazadnje pa sta bila videna na območju Ljubljane.

Dodajajo, da obstaja verjetnost, da se nahajata na območju primorsko-notranjske regije.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija prosi javnost za informacije o pogrešani osebi. Sporočite jih lahko najbližji policijski postaji ali postaji Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00 ter tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.