Na pomoč so klicali policijo: ko so prišli na kraj, so imeli kaj videti

V četrtek okoli 20. ure so bili policisti PP Metlika obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe in kričanju v zasebnem prostoru v Metliki. V poročilu PU Novo mesto pišejo, da je bil 46-letni kršitelj pod vplivom alkohola, pomiril pa ga ni niti prihod policistov. Še več: nadaljeval je s kršitvami, žalil policiste in jim grozil.

Zoper moškega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

O kršitvah javnega reda in miru bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so zaključili poročilo.