Na pomoč policisti: voznik nevarno vozil po Šmarješki cesti, gorela naj bi mu pnevmatika

V torek okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o vozniku osebnega avtomobila, ki naj bi vozil nevarno po Šmarješki cesti, gorela pa naj bi mu tudi guma vozila. Policisti so voznika izsledili in ustavili. V poročilu Policijske uprave Novo mesto nadaljujejo: »Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Ugotovili so, da je najverjetneje že dalj časa vozil s praznimi pnevmatiki, zato se je izpod koles kadilo. Med postopkom je 68-letni kršitelj žalil policiste in ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.«

Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog, so še zapisali policisti o dogodku.