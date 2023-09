Na pomoč policisti, dron in helikopter: avto našli, 55-letnika pa nikjer

Danes so policisti PP Bovec na Bovškem ponovno iskali pogrešanega 55-letnega Thomasa Antoniusa Cressa, državljana Nemčije. Pri iskanju so danes sodelovali tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so širše območje v bovški občini (obrežje reke Soče, številne sprehajalne in druge gozdne poti, območje slapa Boka ...) pregledovali tudi s pomočjo policijskega brezpilotnega zrakoplova (dron). Pred nekaj dnevi so ga iskali tudi s pomočjo helikopterja Letalske policijske enote, vendar kljub številnim izvedenim ukrepom pogrešani nemški državljan ni bil najden.

Našli so avto

55-letni nemški državljan je bil od 25. avgusta 2023 nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu. Nazadnje je bil opažen v soboto, 26. avgusta, v dopoldanskem času, kasneje pa se je za njim izgubila vsakršna sled.

Iskalna akcija za pogrešanim Nemcem. FOTO: Pu Nova Gorica

Na območju Bovca je bil najden njegov avtomobil seat ibiza, oranžne barve, z nameščenimi nemškimi registrskimi številkami.

Policisti nadaljujejo z različnimi aktivnostmi, da bi pogrešanega tujega državljana izsledili.

Veste, kaj več

»Policija ponovno poziva vse, ki bi pogrešanega tujega državljana opazili ali imeli kakršnekoli koristne informacije o njegovem izginotju, policisti Policijske uprave Nova Gorica zaprošamo, da o tem nemudoma obvestijo policiste Policijske postaje Bovec (Dvor 44 a, 5230 Bovec, telefon: 05 389 68 50, e-naslov: pp_bovec.pung@policija.si) ali se zglasijo na najbližji policijski postaji oz. pokličejo na znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« naprošajo policisti.