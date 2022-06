Na pomoč poklical koprske policiste: k njemu je prišla na pol gola in pretepena ženska

V torek opolnoči so bili koprski policisti obveščeni, da je k prijavitelju prišla neznana ženska, ki je pretepena in pomanjkljivo oblečena. Ob prihodu policistov na kraj se je v postopek pričel vmešavati 44-letni moški s stalnim prebivališčem v Ljubljani, zoper katerega so policisti odredili pridržanje.

Nadalje so ugotovili, da je poškodovana ženska 43-letnica doma iz Ljubljane, ki naj bi bila predhodno v družbi s 44-letnikom. Tako ona kot tudi 44-letnik sta bila pod vplivom alkohola. Na kraj je bil poklican zdravnik, ki je ugotovil, da je ženska zadobila hude telesne poškodbe in je bila odpeljana v SB Izola. Zoper oba so policisti odredili strokovni pregled, opravljen je bil ogled kraja dejanja, zoper moškega pa bo po vseh zbranih obvestilih in dokazih podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe.