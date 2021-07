Na pomoč, kača v stanovanju!

Že, če jo srečamo v naravi, je marsikoga skoraj kap. Predstavljajte si, da kačo zagledate v stanovanju.



Tako se je včeraj popoldne zgodilo so v Prisojah v občini Koper. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Koper, jo ujeli in jo spustili v naravo na neposeljeno območje, poroča portal uprave za zaščito in reševanje.

