Na Pohorju iskalna akcija za tremi pogrešanimi najstniki

V ponedeljek ob 17.33 so policisti prejeli obvestilo, da na območju Areha pogrešajo tri mladoletnike. Regijski center za obveščanje je takrat že aktiviral gasilce in gorsko reševalno službo. V iskanje pogrešanih oseb so se takoj vključili tudi policisti. Okoli 18.15 so gasilci PGD Bistrica ob Dravi vse tri našli zdrave in nepoškodovane na gozdni cesti med Partizanko in Vidcem. Prepeljali so jih na varno v gasilski dom.



Policisti so v razgovorih ugotovili, da so se mladoletniki, stari 16 in 17 let, vozili s pležuhi, med vračanjem pa so zašli s poti, piše v poročilu PU Maribor.

