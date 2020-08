Na podvozju v Evropo

V bolnico in nazaj na Hrvaško

Tudi v teh dneh slovenske policiste zaposluje iskanje nezakonitih migrantov. Včeraj so tako sporočili, da so v 24 urah pred tem zaradi nezakonitega prehoda državne meje ulovili 87 oseb. Daleč največ, in sicer 64, na območju PU Novo mesto, 19 na območju PU Koper, tri na območju PU Ljubljana, še enega pa na območju PU Celje. Največ, in sicer 33, je bilo državljanov Bangladeša, 27 je bilo Pakistancev, še devet pa Afganistancev.Kot so nam pojasnili na PU Novo mesto, so tujce izsledili na območju Radencev, Učakovcev (PP Črnomelj), Biča, Gorenje Nemške vasi (PP Trebnje), Velikega Cerovca (PP Novo mesto) in Podbočja (PP Krško). Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.Nekaj nezakonitih migrantov pa so ujeli tudi na mejnem prehodu Obrežje. Ko se je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila z registrskimi tablicami Bosne in Hercegovine, so policisti opravili mejno kontrolo in pregledali tovorno vozilo ter na podvozju našli državljana Tunizije. Tunizijec se je tako na nevaren način poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.»Tujec je bil zaradi slabega zdravstvenega stanja odpeljan v bolnišnico, tam so ga oskrbeli, pozneje pa so ga policisti predali hrvaškim varnostnim organom,« je dejala, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto, in dodala, da so tudi na podvozju tovornega vozila z bolgarskimi registrskimi tablicami odkrili dva slepa potnika. Šlo je za državljana Libije, ki so ju prav tako predali hrvaškim kolegom.