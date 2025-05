Na pobočju Male Osojnice umrl pohodnik

Na pobočju Male Osojnice na Bledu je pohodnik, ki se je včeraj popoldne v gore odpravil s psom, zdrsnil in omahnil v globino. Ponesrečeni je kljub trudu očividcev in gorskih reševalcev Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica na kraju nesreče zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili iz GRS Radovljica, kjer so svojcem pokojnega izrekli tudi sožalje.

Pri intervenciji je sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je na kraj prepeljal zdravnika letalca in reševalce letalce, ki so bili ta čas na helikopterskem usposabljanju, so še zapisali pri GRS Radovljica.