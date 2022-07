Triindvajsetletni Sergej Miljković iz Republike srbske v Bosni in Hercegovini bo moral na kazenskem oddelku banjaluškega okrožnega sodišča odgovarjati za smrt vodje slovenskega konzulata v tem mestu, 62-letnega Marjana Ristića. Nič hudega slutečega Dolenjca je 29. marca z avtom usodno zbil na pločniku. Da so proti mladeniču, ki je v priporu, vložili obtožbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa oziroma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom, so sporočili z okrožnega javnega tožilstva Banjaluka. Preti mu od enega do osem let zapora. Usodne so bile poškodbe ...