Ob 14.04 se je na plezališču ob Bohinjskem jezeru zgodila nenavadna nesreča. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je na športno plezalko padlo drevo.



Reševalci GRS Bohinj in reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovano plezalko oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v jeseniško bolnišnico.