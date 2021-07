Na plaži v Izoli umrl moški

V bližini plaže Delfin v Izoli so včeraj dopoldne reševalci iz vode potegnili utapljajočo osebo, ki pa ji ni bilo več pomoči. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je šlo za 77-letnega slovenskega državljana, ki je kljub hitremu zdravniškemu posredovanju umrl.Policisti sumljivih okoliščin niso ugotovili, najverjetnejši vzrok za smrt pa je bil zastoj srca. Zaradi točnega ugotavljanja vzroka smrti je bila odrejena sanitarna obdukcija. O ugotovitvah bodo policisti s poročilom obvestili državo tožilstvo.To je že druga podobna nesreča v Izoli v nekaj dneh: v petek zvečer so iz vode potegnili preminulo 61-letnico.