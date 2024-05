Na pašnik na Bovškem prišel volk, za ovce se ni končalo dobro

Na planinskem pašniku v Loški Koritnici v okolici naselja Log pod Mangartom je volk v sredo napadel in pokončal sedem ovac, eno ranil, ena ovca pa je bila pogrešana. Lastnik je o dogodku pozneje obvestil pristojne na Zavodu za gozdove Slovenije in v četrtek tudi policijo, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Lastnik, ki je imel na planini večje število ovac, je pozneje pregledal travnik oz. pašnik, pri tem pa je prišlo do bližnjega srečanja med njim in volkom, ki je nato pobegnil. Kraj dogodka so si ogledali tudi pristojni na zavodu za gozdove, so še sporočili s policijske uprave.