Na parkirišču trčil v motor in pobegnil

O prometni nesreči na parkirnem prostoru v Žužemberku so bili policisti obveščeni v nedeljo, 5. julija, malo po 19. uri. Voznik (51) osebnega avtomobila je zaradi nepravilnega premika trčil v parkirano motorno kolo in odpeljal.



Policisti so povzročitelja nesreče izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola. O kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.