Na parkirišču podjetja najprej zagorel kombi, požar se je hitro razširil

V petek ponoči so ljubljansko policijsko upravo obvestili o požaru v Trbovljah, kjer je na parkirišču podjetja zagorel kombi, ki je pogorel v celoti. Požar se je razširil še na eno osebno vozilo ter na bližnji objekt.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila ter zavarovali kraj. Vzrok požara še ni znan. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.