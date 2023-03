Na parkirišču izbruhnil pretep, policisti našli celo sekiro

V torek okoli 10. ure so bili novomeški policisti obveščeni o pretepu na parkirnem prostoru na Cesti krških žrtev v Krškem. Na kraj so bili takoj napoteni policisti PP Krško, ki so zbrali obvestila in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med petimi osebami iz Drnovega in Kerinovega Grma, ki se med seboj poznajo, ena oseba pa je bila lažje poškodovana.

Možje v modrem so vse udeležence izsledili, ugotovili identiteto in nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Pri enem izmed udeležencev so v avtomobilu našli in zasegli sekiro. Z ugotovitvami bodo policisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.