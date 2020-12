S PU Kranj poročajo t.i. objestnosti. Gorenjski policisti so namreč včeraj obravnavali dva objestna primera uporabe vozil. V enem dogodku so na Ljubelju obravnavali štiri voznike, ki so na parkirišču drseli z avtomobili (driftali).



»Vse štiri so kaznovali z globo. V Kranjski Gori pa so policisti obravnavali vožnjo z osebnim avtomobilom po vznožju zaprtega smučišča. Postopek poteka proti trem osebam. Proti lastniku vozila zaradi vožnje v naravnem okolju, proti drugemu zaradi prehajanja mej regije (Ljubljana), proti tretjemu pa zaradi prehoda meje regije, predstavljanja z lažnimi osebnimi podatki in zaradi neizročitve osebnega dokumenta,« je javnosti sporočil Bojan Kos.