Na osi med traktorjem in prikolico prevažal sopotnico: odpeljal jo je helikopter

V soboto okoli 12. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči v Vodicah pri Gabrovki. Traktorist je na osi med traktorjem in prikolico prevažal sopotnico. Ta je med vožnjo izgubila ravnotežje in padla po vozišču. »Pri tem se je hudo poškodovala in je bila s helikopterjem odpeljana v UKC Ljubljana. Po do sedaj znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo. Policisti so vozniku traktorja odredili tudi preizkus z alkotestom, ki je pokazal rezultat 0,58 mg/l,« pravi Aleksandra Golec iz PU Ljubljana.



Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi suma nevarne vožnje v cestne prometu in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

