Okoli 6.30 je bilo na regionalni cesti Vipava–Podnanos v Vipavi na odcepu ceste za naselje Manče osebno vozilo prevrnjeno na streho, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci iz GRC Ajdovščina so ob prihodu na kraj dogodka ugotovili, da je avto zapuščen brez oseb pri kraju nesreče. Nevtralizirali so iztekle motorne tekočine in nudili pomoč avtovleki.