Na obvoznici sta trčila, posredovati so morali gasilci

Ob 18.43 sta na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Bizovik in priključkom Ljubljana Vzhod trčila osebno vozilo in motorno kolo.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč poškodovanima motoristoma do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Ti so ju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.