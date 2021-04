Na Obrežju aretirali znanega ameriškega igralca

Ena udarnejših vesti, v kateri je bila včeraj Slovenija omenjana po vsem svetu, je bila aretacija 45-letnega ameriškega igralca, producenta in poslovneža Dona Victorja Cisternina. Ta je z avtomobilom prevozil našo državo in na Obrežju padel pod drobnogled hrvaških obmejnih organov. Pri njih je tudi končal svoje evropsko potovanje, saj so ga prijeli na podlagi mednarodne tiralice. Cisternino je sicer sloves pred uvrstitvijo na seznam planetarno iskanih oseb doživel pred časom, ko je epizodno nastopil v tudi pri nas priljubljeni televizijski seriji Urgenca (E. R.). Razkošno domovanje na Floridi...