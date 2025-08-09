Na območju Vranskega umrl voznik

Okoli pol dvanajste ure so bili policisti Policijske uprave (PU) Celje obveščeni o smrtni prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Vranskega.

»Prometna nesreča se je zgodila na makadamskem parkirišču, kjer je za zdaj še neznani voznik, ki je vozil iz smeri Vranskega proti Trojanam, zapeljal z vozišča in trčil v parkirano prikolico tovornega vozila. Voznik je na kraju nesreče umrl,« je prve informacije sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

Ogled kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še poteka, je dodala.

Danes je sicer na cestah gost promet z zastoji, tudi prometnih nesreč se je zgodilože kar nekaj. Zjutraj na primorski avtocesti v smeri Kopra, kjer je ostal zastoj še nekaj ur, trenutno pa je zaradi prometne nesreče zaprta cesta, ki povezuje kraja Solkan in Plave, zaprta je pri Zagomili.

Sobota v znamenju zastojev

Zaradi prometne nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragučova proti Šentilju oviran promet, nastaja zastoj.

Zastoji so še ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Brezovici in naprej proti Vrhniki ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Vrhniko proti Ljubljani na več odsekih, tam je zamuda 50 minut.

Na podravski avtocesti je med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški zastoj dolg dva kilometra, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa približno 6 kilometrov. »Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji, izvoz Jesenic vzhod iz smeri Ljubljane pa je prevozen le za lokalni promet. Pred predorom je zastoj tudi proti Sloveniji, občasno predor zapirajo,« pa opozarjajo na portalu promet.si.

Zastoji so še na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.