PROMETNA NESREČA

Na območju Vranskega umrl voznik

Nesreča se je zgodila okrog 11.30 na makadamskem parkirišču.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty Images

B. K. P.
09.08.2025 ob 13:09
09.08.2025 ob 13:13
B. K. P.
09.08.2025 ob 13:09
09.08.2025 ob 13:13

Poslušajte

Čas branja: 2:04 min.

Okoli pol dvanajste ure so bili policisti Policijske uprave (PU) Celje obveščeni o smrtni prometni nesreči, ki se je zgodila na območju Vranskega.

»Prometna nesreča se je zgodila na makadamskem parkirišču, kjer je za zdaj še neznani voznik, ki je vozil iz smeri Vranskega proti Trojanam, zapeljal z vozišča in trčil v parkirano prikolico tovornega vozila. Voznik je na kraju nesreče umrl,« je prve informacije sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

Ogled kraja prometne nesreče in zbiranje obvestil še poteka, je dodala. 

Danes je sicer na cestah gost promet z zastoji, tudi prometnih nesreč se je zgodilože kar nekaj. Zjutraj na primorski avtocesti v smeri Kopra, kjer je ostal zastoj še nekaj ur,  trenutno pa je zaradi prometne nesreče zaprta cesta, ki povezuje kraja Solkan in Plave, zaprta je pri Zagomili.

Sobota v znamenju zastojev

Zaradi prometne nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragučova proti Šentilju oviran promet, nastaja zastoj.

Zastoji so še ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Brezovici in naprej proti Vrhniki ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Vrhniko proti Ljubljani na več odsekih, tam je zamuda 50 minut.

Na podravski avtocesti je med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški zastoj dolg dva kilometra, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa približno 6 kilometrov. »Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji, izvoz Jesenic vzhod iz smeri Ljubljane pa je prevozen le za lokalni promet. Pred predorom je zastoj tudi proti Sloveniji, občasno predor zapirajo,« pa opozarjajo na portalu promet.si.

Zastoji so še na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča smrt Vransko policija

Priporočamo

Na območju Vranskega umrl voznik
Ste videli Andreja? Neznano kam je odšel v četrtek, težko hodi
Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Na območju Vranskega umrl voznik
Ste videli Andreja? Neznano kam je odšel v četrtek, težko hodi
Tara Zupančič žari od sreče, zdaj je Tonijeva »princeska« (FOTO)
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.