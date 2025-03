Na območju Trzina obsežnejši požar: umrla je oseba, poročajo o eksploziji

S Policijske uprave Ljubljana poročajo o hudem požaru v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Trzina, ki je terjal smrtno žrtev. Kot so zapisali, so bili o požaru obveščeni danes okoli 20. ure. Po njihovih informacijah naj bi v stanovanjski hiši prišlo tudi do eksplozije.

»Na kraju poteka gašenje požara hiše, v kateri sta se po prvih podatkih nahajali najmanj dve osebi. Eno so iz hiše uspeli rešiti prebivalci sosednjih hiš in je bila huje poškodovana odpeljana v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. V hiši so gasilci po do sedaj znanih podatkih našli truplo še ene osebe. Vzrok za nastanek požara, ugotavljanje in potrjevanje identitete umrle osebe ter vzrok smrti so predmet nadaljnjega zbiranja obvestil, ogleda kraja dejanja in kriminalistično forenzične preiskave,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so še, da bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.