Na območju Straže zalotil tri, ki so kradli z njegove njive

V četrtek okoli 15. ure so novomeške policiste obvestili, da je občan na območju Straže zalotil moškega, ki naj bi mu z njive ukradel pridelke. Policisti PP Dolenjske Toplice so se takoj odzvali in na kraju prijeli tri osumljence.

Zasegli so jim ukradene pridelke in jih vrnili oškodovancu. Zoper 32-letnega osumljenca, 43-letnega osumljenca in 47-letno osumljenko bodo policisti kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine.