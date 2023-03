Na območju Ribnice zagorelo zaradi kurjenja v peči

V četrtek, okoli 16.30 so Policjsko upravo Ljubljana obvestili o požaru ene izmed hiš na območju Ribnice. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi kurjenja v peči, pogorelo pa je ostrešje in del pritličja starejše hiše. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Policisti bodo opravili ogled, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.