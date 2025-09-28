Na območju Ormoža pogorela hiša, škoda je ogromna (FOTO)

V noči na nedeljo je zagorelo na stanovanjski hiši na območju Policijske postaje (PP) Ormož, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Stanovanjska hiša je v celoti pogorela, pri čemer je nastala večja materialna škoda.

Po prvih ocenah policistov naj bi ta znašala med 60.000 in 80.000 evrov. O ranjenih ne poročajo. Policisti PP Ormož in kriminalistični tehnik ogled požarišča še opravljajo.

Kot so sporočili gasilci PGD Ivanjkovci, ki so se skupaj s kolegi iz PGD Hardek odpravili na intervencijo, je zagorelo v kuhinji, ogenj pa se je nato razširil na ostale dele hiše, razširil se je tudi na del ostrešja.